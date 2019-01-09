Медведев поручил Мутко довести 147 млн руб. до пострадавших в Магнитогорске

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 147 миллионов рублей на приобретение квартир для граждан, потерявших жилье в результате взрыва бытового газа и обрушения в доме в Магнитогорске, пишет "Российская газета".

В среду, 9 января, Медведев провел совещание по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Магнитогорске. 31 декабря после взрыва газа обрушился подъезд одного из многоквартирных домов города. Обследовав конструкции, власти решили снести еще один подъезд.

Всего в двух подъездах проживала 101 семья, лишившаяся крыши над головой, уточнил Медведев. Им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем.

"Для этих целей из резервного фонда правительства будет направлено области в общей сложности 147 миллионов рублей", — сообщил премьер.

Он поручил своему заместителю Виталию Мутко проконтролировать, чтобы средства в максимально короткие сроки довели до региона.