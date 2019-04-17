Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня, 17 апреля, рассказал депутатам Госдумы о программе диспансеризации россиян, сообщает "Коммерсантъ".

Мероприятие планируется сделать ежегодным для тех, чей возраст превысил 40 лет.

Кроме того, Медведев поведал, что уже в самое ближайшее время поручит провести всероссийскую диспансеризацию. На нее будет отведено два года.

Председатель правительства напомнил, что в прошлом году профилактический осмотр у медиков прошли приблизительно 22 миллиона граждан РФ.

По прогнозам специалистов, к концу 2019 года этот показатель должен преодолеть 60 млн человек.