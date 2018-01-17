Медведев признал важность интеллекта

Премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума заявил, что интеллект становится основным ресурсом экономики и сильно меняет рынки по всему миру, пишет "Парламентская газета".

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"Интеллект - это особый ресурс. И то, что он становится одним из ведущих в современной экономике, существенно меняет рыночный ландшафт", - довел до сведения Медведев.

Также он подчеркнул, что интеллект генерирует новые идеи и возможности, а избыток этого ресурса его не обесценивает.

В связи с этим премьер отметил, что "именно человек становится главной ценностью и главным ориентиром в принятии управленческих решений".

В этом свете Медведев сообщил о необходимости изменить отношение государства к системе образования.