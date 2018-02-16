Медведев призвал перераспределить полномочия между регионами и Центром

Премьер Дмитрий Медведев на встрече с губернаторами в рамках инвестиционного форума в Сочи поручил главам регионов разработать предложения по перераспределению полномочий между субъектами Российской Федерации и федеральной властью, сообщается на сайте партии "Единая Россия".

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"Нужно оперативно подготовить предложения по изменению законодательства по распределению полномочий между федеральным Центром и регионами. Такое поручение по итогам нашей с вами встречи я обязательно дам", - сказал Медведев.

Он также отметил, что необходимо почистить законодательство от установленных на федеральном уровне избыточных и излишне детализированных, устаревших норм.

По его словам, регионы должны сами установить требования к исполнению собственных полномочий. При этом нужно ввести единые для всей страны правила "там, где это необходимо".