Медведев прочитал в 2016 году лишь одну бумажную книгу

Дмитрий Медведев на культурном форуме "Единой России" заявил, что в 2016 году прочел одну книгу в бумажном виде, а остальные были в электронном виде, сообщает Премьер-министр Россиина культурном форуме "Единой России" заявил, что в 2016 году прочел одну книгу в бумажном виде, а остальные были в электронном виде, сообщает РИА Новости

"Я для себя отметил, что я прочел в прошлом году больше книг, чем средний американец. Но уже само по себе это неплохо", - подчеркнул Медведев.

Как отметил премьер, лишь одна книга была напечатана, а "все остальное, в силу определенных привычек, прочел в электронной форме".

Также он отметил удобство электронных книг, но посетовал, что из-за них сложно вести учет того, сколько читают россияне.