Медведев сообщил о разработке нового закона о мигрантах

В ближайшее время в России примут новый закон, который будет регулировать въезд, выезд и пребывание мигрантов в стране. Об этом сообщает зампред Совбеза Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По словам Медведева, необходимо провести анализ действующих международных договоров, после чего оценить их соответствие этому законопроекту. Работа уже ведётся, однако она требует внимательного отношения.

«В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью», — заключил политик.

Напомним, что ранее в МВД заявили, что интенсивность миграционного потока в Россию вернулась к допандемийным значениям. В ведомстве отметили, что существенных изменений в сфере трудовой деятельности мигрантов в сравнении с январём-февралём 2021 года не выявлено.