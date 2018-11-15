Медведев заявил о поэтапном переходе на цифровой формат ТВ
Ранее процесс перехода с аналогового на цифровое телевидение был продлен до середины января 2019 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что окончательный переход на цифровой формат телевещания в стране будет поэтапным, сообщает "РИА Новости".
"Он начинается с февраля следующего года, продлится полгода. Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объёме, в тестовом режиме", — заявил Медведев.
По его словам, Министерству промышленности и торговли и Федеральной антимонопольной службе поручено вести мониторинг цен на пользовательское оборудование для приема цифровых каналов.
Ранее заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью "Известиям" заявил, что процесс перехода с аналогового на цифровое телевидение продлен до середины января 2019 года.