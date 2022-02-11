Медведев заявил о риске появления этнических анклавов в России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в стране необходимо ввести дополнительный контроль над этническими анклавами, которые часто становятся очагами преступности. Как сообщает «Интерфакс», риск их появления выше в местах компактного проживания мигрантов.

«Это мировая проблема. У нас она тоже присутствует в полном объёме», — сказал Медведев.

Политик подчеркнул, что подобные «маленькие государства в государстве» живут по собственным правилам и игнорируют законы РФ.

«Без должного контроля они могут и становятся зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений, очагами преступности. Тем более что отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую бывают враждебные. Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода», — отметил он.