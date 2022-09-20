Медвежонка, оставшегося без мамы, поймали под Новосибирском

Волонтёры обратились в зоопарк, но учреждение отказывается забирать животное

20 сентября 2022, 15:01, Илья Звягинцев

В Новосибирской области поймали медвежонка, оставшегося без мамы. Об этом сообщает Mash Siberia.

Для того чтобы его выловить, волонтёры установили клетку с мёдом.

Активисты обратились в зоопарк, но учреждение отказалось забирать медведя. Сейчас животное находится на передержке, но с размерами клетки для него уже возникли проблемы.

Маму медвежонка застрелили в конце августа. Она задрала свинью и барана, а в Минприроды зверя сочли опасным.

На природе остался ещё один медвежонок.

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