Медвежонка, оставшегося без мамы, поймали под Новосибирском
Волонтёры обратились в зоопарк, но учреждение отказывается забирать животное
20 сентября 2022, 15:01, Илья Звягинцев
В Новосибирской области поймали медвежонка, оставшегося без мамы. Об этом сообщает Mash Siberia.
Для того чтобы его выловить, волонтёры установили клетку с мёдом.
Активисты обратились в зоопарк, но учреждение отказалось забирать медведя. Сейчас животное находится на передержке, но с размерами клетки для него уже возникли проблемы.
Маму медвежонка застрелили в конце августа. Она задрала свинью и барана, а в Минприроды зверя сочли опасным.
На природе остался ещё один медвежонок.
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