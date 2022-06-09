МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat

МегаФон первым в России обнулил мобильный интернет-трафик для всех своих абонентов в TenChat — российской деловой социальной сети.

С 9 июня МегаФон отменил тарификацию в сервисе для частных и корпоративных клиентов. Пользоваться приложением можно без подключения дополнительных опций даже при отрицательном балансе.

«В 2022 году TenChat стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона. В мае мобильный трафик в сервисе вырос более чем в 50 раз по сравнению с началом этого года. Мы хотим поддержать наших клиентов, которые ищут возможности для развития собственного бизнеса или новую работу, и автоматически обнуляем трафик на этот набирающий популярность сервис», — говорит Дмитрий Рудских, директор по продуктовому маркетингу МегаФона.

В социальной сети TenChat пользователи находят партнёров, работу, инвесторов, новые проекты, подрядчиков, потенциальных клиентов и следят за экспертным контентом.

«В TenChat уже более 1 миллиона пользователей, при этом около 40% нашей аудитории — абоненты МегаФона. Наше партнёрство особенно актуально в текущей ситуации, когда предприниматели и самозанятые — движущая сила экономики. Именно они составляют более половины пользователей TenChat. Благодаря обнулению трафика в нашей социальной сети от МегаФона можно решать свои деловые задачи, не беспокоясь о состоянии счёта, и в любое время находить новые проекты и возможности для бизнеса», — комментирует Семён Теняев, основатель социальной сети TenChat.

По данным МегаФона, наибольшая деловая активность в сервисе зафиксирована в Москве — на столицу России пришлось 18% от общего мобильного трафика в TenChat. В рейтинг регионов с наибольшим потреблением трафика в этом приложении также вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Новосибирск. Жители Алтайского края также часто ищут бизнес-контакты в новой социальной сети — по объёму передачи данных в TenChat регион занимает второе место в Сибири.