"Мегафон" вернул безлимитный доступ в интернет
"Мегафон" сделал это последним из операторов большой тройки
Фото: gosindex.ru
"Мегафон" в понедельник, 27 августа, ввел безлимитный доступ в интернет на тарифах "Включайся!". Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на материалы компании.
Действующим абонентам будет необходимо выбрать эту опцию в личном кабинете, а новым ее включат по умолчанию. Безлимитный интернет доступен на тарифах "Включайся! Общайся", "Включайся! Смотри", "Включайся! Смотри+" и "Включайся! Премиум", а в ряде регионов – на тарифах "Включайся! Слушай".
Добавляя в тарифы безлимитный интернет, оператор хочет позволить клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях, цитирует пресс-служба "Мегафона" его коммерческого директора Влада Вольфсона.
"Мегафон" стал последним из операторов сотовой большой тройки, вернув безлимитный мобильный доступ. В середине месяца это сделали МТС и "Вымпелком".