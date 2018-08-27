"Мегафон" вернул безлимитный доступ в интернет

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"Мегафон" в понедельник, 27 августа, ввел безлимитный доступ в интернет на тарифах "Включайся!". Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на материалы компании.

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Прочее Понятный безлимитный интернет: новая опция от "полосатого" оператора

Действующим абонентам будет необходимо выбрать эту опцию в личном кабинете, а новым ее включат по умолчанию. Безлимитный интернет доступен на тарифах "Включайся! Общайся", "Включайся! Смотри", "Включайся! Смотри+" и "Включайся! Премиум", а в ряде регионов – на тарифах "Включайся! Слушай".

Добавляя в тарифы безлимитный интернет, оператор хочет позволить клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях, цитирует пресс-служба "Мегафона" его коммерческого директора Влада Вольфсона.

"Мегафон" стал последним из операторов сотовой большой тройки, вернув безлимитный мобильный доступ. В середине месяца это сделали МТС и "Вымпелком".