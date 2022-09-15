МегаФон выяснил, где живут самые «разговорчивые» абоненты Алтайского края

Жители Алтайского края стали больше разговаривать друг с другом по мобильному телефону. Аналитики МегаФона зафиксировали рост голосового трафика на 23% с начала года.

Наиболее общительными в регионе оказались жители Кулунды и Павловска — здесь в среднем разговоры длятся более пяти минут. В топ самых разговорчивых локаций также попали Залесово, Шипуново, Тогул и Хабары. Среди крупных городов пальму первенства держит Барнаул. За ним следуют Рубцовск, Камень-на-Оби, Бийск, Славгород и Заринск.

С начала года абоненты МегаФона также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE — уже 50% разговоров жители Алтайского края проводят в сетях четвертого поколения. Сервис Voice over LTE позволяет совершать вызовы, не прерывая интернет-сессию в 4G. Это значит, что скачивать видео на высоких скоростях, читать почту и соцсети можно даже во время беседы. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос звучит чисто и естественно.

«Наши абоненты в Алтайском крае пользуются VoLTE c апреля 2020 года, за последние два года востребованность этой технологии выросла в семь раз. Сейчас уже каждый второй звонок в регионе проходит в сетях 4G, и доля „цифровых“ разговоров растет, поскольку МегаФон постоянно расширяет территорию покрытия LTE. В этом году мы модернизировали базовые станции в 20 населенных пунктах края: Санниково, Бобровка, Манжерок, Озерное, Потеряевка и других. Для нас важно, чтобы пользоваться быстрым интернетом и звонить по VoLTE могли не только наши абоненты в крупных городах, но и в отдаленных небольших поселениях», — сказала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

ПАО «МегаФон»