Мемориальную доску в честь летчика Филипова открыли в воронежской школе

Фото: voronezh-city.ru

В воронежской школе установили мемориальную доску в честь летчика Романа Филипова, который погиб в бою в Сирии. Школа №85 является родной для пилота, пишет РИА Новости со ссылкой на главу общеобразовательного учреждения Галину Клепикову.

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Ранее комиссия по культурному наследию города присвоила школе № 85 имя Филипова. Родившийся в 1984 летчик учился в этой школе с 1991 по 2001 годы. На этой неделе в актовом зале учебного заведения провели общешкольный классный час, посвященный подвигу летчика. В школе также появился уголок памяти героя.

По словам Клепиковой, в субботу, 10 февраля, была установлена и открыта мемориальная доска. В минитге участвовали школьники, курсанты Военно-воздушной академии, ветераны, родители Романа и учеников.

Напомним, Филипов погиб 3 февраля. Его самолет во время облета зоны деэскалации "Идлиб" сбили террористы из ПЗРК. Летчик катапультировался и приземлился в районе подконтрольной боевикам территории. До последних минут россиянин вел бой с боевиками, а затем тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У него осталась жена и четырехлетняя дочь.

Похороны летчика прошли 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа. В ГУ МВД по области сообщили, что проститься с Филиповым пришли свыше 30 тысяч человек.