Менее тысячи человек умерли от коронавируса в России второй день подряд

В России из-за коронавируса умерли менее тысячи человек второй день подряд, до этого такие показатели были отмечены в последний раз 18 октября. Согласно данным федерального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие 24 часа скончался 981 пациент, а общее число умерших достигло 303 250.

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Прочее 475 новых случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае

Также второй день подряд отмечены показатели по заболевшим на уровне 1 октября, когда в стране выявили менее 25 тысяч заразившихся COVID-19 – 24 946 за сутки (всего 10 368 299). Это больше, чем 24 декабря: вчера было 24 703 случая. Максимальный прирост отмечен в Москве (+2714), на втором месте – Санкт-Петербург (+2072), на третьем – Московская область (+1431). В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 475 новых случаев.

Выздоровели ещё 42 107 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 222 486 человек.