«Меня тошнит»: Канделаки раскритиковала Анджелину Джоли за визит на Украину

Замглавы холдинга «Газпром-медиа», телеведущая Тина Канделаки раскритиковала американскую актрису Анджелину Джоли, которая вчера, 30 апреля, прилетела в украинский Львов. В своём Telegram-канале она заявила, что её впервые «тошнит» при виде артистки.

В своих сообщениях она также напомнила и о визите режиссёра Шона Пенна на Украину.

«Я искреннее не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в ДНР или ЛНР? Почему ни одного западного артиста не взволновали гибнущие все эти годы люди? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию, антигуманисты и просто чудовища?» — написала Канделаки.

Напомним, голливудскую актрису заметили в кафе во Львове в субботу, 30 апреля. На кадрах видно, как 46-летняя актриса заходит в заведение в сопровождении мужчины и даёт автограф одной из посетительниц. При этом сидящий в телефоне с наушниками подросток так ничего и не заметил.