Мэр Барнаула поручил проработать вопрос о расширении приюта «Ласка»

Администрация Барнаула рассматривает возможность увеличения приюта «Ласка» на 400 мест, чтобы навсегда поселить в нем ряд отловленных бродячих собак. Как сообщает «Банкфакс», мэр Вячеслав Франк попросил главу организации Софью Куликову посчитать, какие затраты для этого необходимы.

Проблема бездомных собак обсуждалась в администрации 23 ноября. По словам Куликовой, в ходе заседания были подняты несколько вопросов, в том числе и перспектива расширения приютов. Сейчас в «Ласке» на постоянной основе содержат 600 собак за счет пожертвований. Еще 50 находятся в рамках контактов с мэрией на отлов — таких собак держат в пределах 45 дней. В течение этого времени их стерилизуют, вакцинируют, лечат, маркируют, а потом возвращают на прежнее место обитания. Но есть исключение — собаки с немотивированной агрессией и те, у кого есть шансы найти нового хозяина.

По словам Куликовой, градоначальник попросил ее сделать расчеты затрат на постоянное содержание 400 особей. Также администрация Барнаула, возможно, возьмет на себя частичное финансирование содержания тех 600 собак, что держат за счет пожертвований. Сейчас это крайне актуально, поскольку в 2022 году жители краевой столицы стали жертвовать на 30% меньше средств.