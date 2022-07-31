Вячеслав Франк поздравил моряков с Днём ВМФ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Военно-Морского Флота, который в этом году отмечают 31 июля. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В этот день мы чествуем тех, кто в нелегких условиях охраняет морские рубежи нашей страны. Военные моряки всегда являлись образцом мужества, отваги, самоотверженности и верности своему Отечеству», — сказал градоначальник.

Он также отметил, что российский флот имеет богатую историю и славные боевые традиции, а боевая мощь российского флота «является гарантом мира и стабильности не только на наших морских границах, но и на просторах мирового океана».

«Сегодня мы вспоминаем всех, кто защищал Отечество на морских просторах. Мы говорим слова благодарности мужественным и смелым людям, которые связали свою судьбу с трудной и почетной службой на флоте. Желаю всем морякам и ветеранам ВМФ крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — заключил Вячеслав Франк.

Подробнее о том, как пройдёт День ВМФ — 2022 в Барнауле, читайте в материале amic.ru.