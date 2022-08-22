Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём Государственного флага

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днём Государственного флага России, сообщает мэрия.

По словам градоначальника, триколор — один из главных госсимволов, объединяющих россиян.

«Бело-сине-красный стяг напоминает нам о великом прошлом страны, вдохновляет на новые свершения во имя настоящего и будущего нашего Отечества. Убеждён, что только вместе — своим трудом, любовью и заботой — мы можем приумножать достояние страны и защищать свои национальные интересы. Пусть наши достижения и победы укрепляют наш общий дом — Россию! Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия и новых успехов!» — поздравил Франк.

Напомним, что 22 августа в Барнауле пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага России.