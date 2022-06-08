Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил соцработников с профессиональным праздником

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил социальных работников города с профессиональным праздником. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

«Уважаемые социальные работники города Барнаула! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш нелёгкий труд требует не только специальных знаний, но и отзывчивости, милосердия, умения сопереживать. Именно вы становитесь надёжной опорой для тех, кто нуждается в заботе и внимании, помогаете всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Это достойно самого глубокого уважения!» — сказано в поздравлении.

Барнаульский градоначальник поблагодарил соцработников «за преданность любимому делу, терпение, доброту и веру в собственные силы», а также пожелал им «крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации всех планов».

День социального работника отмечают в России 8 июня. Праздник был учреждён указом президента РФ от 27 октября 2000 года.

Выбор этой даты напрямую связан с историей социальной работы в России. 8 июня 1701 года Пётр I издал царский указ № 1856 «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых», который положил начало формированию системы соцзащиты в стране.

Согласно документу, «для десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».