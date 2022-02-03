Мэр Барнаула Вячеслав Франк заразился коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

“Статистика по заболеваемости ковидом ежедневно ставит рекорды, новый штамм инфекции распространяется быстрее. Поэтому прошу вас соблюдать необходимые меры предосторожности. Пройдите вакцинацию, если ещё этого не сделали, ревакцинируйтесь вовремя. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы”, — обратился он к жителям города.

Глава Барнаула ушёл на самоизоляцию и проходит амбулаторное лечение. Своё состояние он оценивает как удовлетворительное.

Первый заместитель Анатолий Воронков будет временно исполнять обязанности градоначальника. В то же время Вячеслав Франк постоянно находится на связи с заместителями и председателями комитетов.

Все мероприятия с участием главы города отменены.