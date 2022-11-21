Мэр Читы ушел в отставку, чтобы отправиться в зону проведения СВО
Александр Сапожников — десантник с боевым опытом. Глава администрации заявил, что не может оставаться в стороне от «судьбоносного сражения» России за «право на будущее»
Мэр Читы Александр Сапожников решил уйти в отставку, чтобы принять участие в специальной военной операции. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Глава администрации отметил, что он десантник с боевым опытом и не может оставаться в стороне от «судьбоносного сражения» России за «право на будущее».
«Мой долг и моё призвание — вновь встать на защиту нашей страны», — подчеркнул Сапожников.
Он также поблагодарил всех читинцев, коллег, губернатора Александра Осипова и правительство региона.
Напомним, что ранее депутат горно-алтайского горсовета Роман Гордеев записался добровольцем и примет участие в специальной военной операции. Незадолго до этого спецоперацию отправился депутат Госсобрания Денис Шубин.