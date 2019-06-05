Мэр Омска сделала выводы после падения в грязь при попытке перепрыгнуть лужу

Мэр Омска Оксана Фадина сделала несколько выводов после падения в лужу во время обхода Советского административного округа города, сообщает РИА "Новости".

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Общество Мэр Омска делала обход "своих владений" и упала в грязь, перепрыгивая лужу

Как сообщалось ранее, Фадина осматривала ремонт одного из домов и пробиралась через грязь, чтобы побеседовать с подрядчиком. В один момент ей пришлось перепрыгивать через лужу, она потеряла равновесие и упала.

Момент падения попал в Сеть, поскольку обход в прямом эфире показывала пресс-служба администрации города.

Отмечается, что после инцидента Фадина заявила о нескольких выводах, которые она сделала.

"Есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям – лужи, грязь, ведется стройка. Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой. Муниципалитету нужно подумать, потому что эти лужи идут под фундамент", – подчеркнула градоначальница.

Также в горадминистрации добавили, что мэр с иронией отнеслась к инциденту и не пострадала во время падения.

"Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но на самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится", – сказала Фадина.