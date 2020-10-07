Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман заразился коронавирусом

6 октября мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба администрации города.

Ближайшие две недели градоначальник проведет на самоизоляции. Госпитализация главе города не потребовалась, он находится на амбулаторном лечении дома.

В отсутствие Фельдмана его обязанности будет исполнять первый заместитель Владимир Пьянков.

Напомним, что это уже второй мэр городов Алтайского края, который заразился COVID-19. 5 октября стало известно, что глава Бийска Александр Студеникин получил положительный результат теста на коронавирус. Госпитализация ему не потребовалась и сейчас Студеникин находится дома на самоизоляции.

Ранее исследование на наличие инфекции прошел и градоначальник Барнаула Вячеслав Франк – тест оказался отрицательным. Как уточнили в администрации, мэр чувствует себя хорошо и продолжает работать.