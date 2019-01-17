Мэр Саратова пожаловался на грубость водителя автобуса и грязь в салоне

Глава Саратова Михаил Исаев остался крайне недоволен качеством обслуживания пассажиров в городском автобусе маршрута № 58, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Градоначальник иногда практикует такие поездки, проверяя безопасность пассажироперевозок. После очередной инспекции общественного транспорта Исаев не скрывал своего разочарования.

"Санитарное и техническое состояние салона микроавтобуса, в котором я ехал, отвратительное, несмотря на то, что это импортный и относительно новый автомобиль: грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они "пестрят" какими-то рекламными наклейками, — возмутился мэр. — Водитель грубил пассажирам".

Он поручил ответственным лицам принять меры к пассажироперевозчику и "Транспортному управлению". В частности, разобраться, почему транспорт в неудовлетворительном состоянии выходит на линию, а персонал позволяет себе проявлять неуважение по отношению к клиентам.