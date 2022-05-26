Мэрия Барнаула будет принимать жалобы и предложения по ремонту моста у Нового рынка по почте

Мэрия Барнаула создала единую почту, на которую горожане смогут присылать жалобы и предложения, связанные с ремонтом моста у Нового рынка. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

26 мая в Барнауле прошло совещание, на котором власти рассмотрели дорожную ситуацию после закрытия моста, а также обсудили дополнительные мероприятия, которые позволят улучшить обстановку.

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Глава города поручил создать единый канал связи с горожанами по вопросам реконструкции моста и организации дорожного движения.

«Поэтому если у вас есть предложения, то вы можете написать на электронную почту most_barnaul@mail.ru и его обязательно рассмотрят», — сказано в сообщении.