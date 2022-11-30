Мэрия Барнаула отказалась ремонтировать фонтан у театра драмы из-за отсутствия 100 миллионов

Администрация Барнаула отказалась от планов масштабной реконструкции фонтана на площади Сахарова рядом с театром драмы. Ещё в начале года власти краевой столицы планировали вложить 100 миллионов рублей в обновление объекта. Фонтан должен был стать светомузыкальным и мог выпускать водные струи на высоту до десяти метров. Об этом в рамках онлайн-конференции заявил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи мэрии Иван Гармат.

Почему власти отказались от ремонта фонтана?

Чиновник пояснил, что реализация проекта не по карману бюджету города. Поэтому власти будут ждать до «лучших времён».

«Наши финансовые возможности не позволяют провести работы. Мы планировали отремонтировать фонтан, разобрать не только видимые чаши, но и внутренние коммуникации. Как только появится возможность выполнить работы за федеральные средства — мы это сразу сделаем», — пояснил Иван Гармат.

Каким должен был быть фонтан на Сахарова?

Проект разработан в 2020 году «Алтайгражданпроектом». Предварительно рассмотрен вариант с 285 форсунками (насадками, — прим. ред.), из них три — с высотой струи до десяти метров, 128 — до трёх метров, 154 — от двух до пяти метров. Подсветка струй воды обеспечивается 280 светодиодными светильниками. Пенообразующими насадками путём смешивания воздуха с водой создаётся водный образ с невероятным эффектом. Управление по высоте каждой струи осуществляется независимо друг от друга с помощью высокоскоростного клапана.

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Прочее Власти Барнаула за 100 миллионов хотят отремонтировать один из главных фонтанов города

У фонтана планировалось заменить железобетонные конструкции, оборотное водоснабжение, внутренние сети электроснабжения, отопления и вентиляции, чаши фонтана. В 2021 году, по подсчётам экспертов «Алтайгражданпроекта», на ремонт фонтана требовалась сумма 100 млн рублей.

Почему фонтан хотели сделать ещё несколько лет назад?

В 2014 году фонтан на площади Сахарова уже ремонтировали. Тогда было потрачено всего два миллиона рублей, объём работ был незначительным. В августе 2018 года Сергей Дугин, на тот момент глава города, прогуливаясь по улице Молодёжной, поделился с корреспондентом amic.ru планами об установке рядом с театром драмы нового фонтана. Причём Дугин обещал, что объект станет одним из лучших и самых больших в России.

Весной 2019 года администрация города объявила аукцион по поиску подрядчика, который должен был подготовить проект реконструкции объекта. Тендер выиграла компания «Энергоаудит», зарегистрированная в Екатеринбурге. Она попросила за работы 1,4 млн рублей при начальной стоимости 2,2 млн рублей. Однако летом контракт был расторгнут по соглашению сторон: по некоторым данным, в бюджете города не нашлось средств.

На повторном аукционе, который администрация объявила в конце 2019 года, победил «Алтайгражданпроект».