Мэрия Барнаула потратит 7 млн рублей на проекты реконструкции парков «Центральный» и «Юбилейный»

Администрация Барнаула объявила аукцион на разработку проекта реконструкции парков «Центральный» и «Юбилейный» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Обновить две общественные территории планируют в 2023 году, следует из данных на сайте госзакупок.

Подрядчик будет обязан провести все изыскательные работы в парках. Кроме того, необходимо будет подготовить проекты реновации территорий. Власти Барнаула планируют сделать в парках плитку, уличное освещение, малые архитектурные зоны, системы видеонаблюдения. Также в зелёных зонах высадят деревья и кустарники, установят мусорки, лавочки и сделают пешеходные тротуары. На подготовку проектов двух парков выделят из городского бюджета 7 миллионов рублей. Определят подрядчика до конца сентября.

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Отметим, оба парка победили на голосовании по национальному проекту «Жильё и городская среда», в рамках которого жители региона выбирали общественные территории для благоустройства в 2023 году. Причём реновация «Юбилейного» началась в этом году и продлится в четыре этапа.

На первом этапе в этом году благоустроят центральную аллею. Она будет состоять из комбинации плитки и асфальта. Появится и площадка для проведения городских концертов и праздников. Её расположат в самом центре «Юбилейного». В парке планируется установить освещение, урны для мусора и камеры наблюдения. Кроме того, обустроят вход на территорию со стороны улицы Малахова. Подрядчик обязан будет снести 100 зелёных насаждений. Но вместо них высадят 490 новых деревьев и кустарников. Для полноценной реконструкции «Юбилейного» необходимо не менее 500 миллионов рублей.

Что касается парка «Центральный», то разговоры о его масштабном ремонте ведутся уже много лет. Несколько лет назад мэрия обновила забор в парке. Однако денег на дальнейшую реконструкцию не было. Сколько потратят на ремонт «Юбилейного» и «Центрального» станет известно после того, как федеральный Минстрой выделит сумму на реализацию нацпроекта Алтайскому краю.