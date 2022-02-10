Мэрия Барнаула вошла в число лидеров по открытости среди городов Сибири

Мэрия Барнаула заняла третье место в рейтинге открытости среди городов Сибири. Городские власти набрали 25,5 балла из 30 возможных. Об этом сообщает “Коммерсантъ“ со ссылкой на Алтайский центр политического консалтинга (ЦПК).

Первое место в списке досталось Омску, у которого 26,5 балла. Следом за ним расположился Томск (26 баллов). Барнаул замкнул тройку лидеров.

В топ-10 также попали Красноярск (24), Горно-Алтайск и Кемерово (21,5).

В числе аутсайдеров оказались Норильск (12), Рубцовск (14,5), Прокопьевск (15), Бийск (15,5) и Ачинск (15,5).

Отмечается, что Бийск по итогам года потерял три строчки и остановился на 17-й позиции рейтинга.