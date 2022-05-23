Мэрия Барнаула взяла на особый контроль дорожную обстановку в городе после закрытия моста на Новом рынке

Дорожная обстановка из-за перекрытия путепровода на проспекте Ленина в Барнауле находится на особом контроле администрации. Об этом стало известно 23 мая в рамках оперативного совещания, на котором власти обсудили ситуацию, связанную с закрытием моста на Новом рынке, сообщили в мэрии.

По словам замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, утром 23 мая на проспекте Калина, а также улице Северо-Западной и других были пробки. Для регулирования движения на участках дежурят восемь экипажей ДПС.

Помимо этого, отметил чиновник, с сегодняшнего дня трамваи № 1 и № 4 идут по изменённому маршруту через разворотное кольцо у ТЦ «Пионер». Переезд через трамвайные пути на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Пионеров заасфальтирован, движение по нему открыто.

Также полностью готов пешеходный переход через путепровод, добавил Шеломенцев.

В ночь на 24 мая, по его словам, начнётся демонтаж опор контактной сети. Второе разворотное кольцо у Дома быта планируют закончить до конца июня.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк, в свою очередь, поручил продолжать мониторинг ситуации на дорогах и оперативно докладывать ему обо всех изменениях.

Напомним, мост на Новом рынке полностью закрыли на ремонт 21 мая. Реконструкция продлится полтора года — до 30 ноября 2023-го.