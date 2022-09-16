Мэрия Бийска ищет поставщика обедов с жульеном из креветок и бананами в шоколаде
На портале госзакупок не уточняется количество гостей, но сумма указана точно — 150 тысяч рублей
16 сентября 2022, 09:21, Илья Звягинцев
Мэрия Бийска ищет организатора обедов, которые проводят в мэрии. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Подрядчик должен будет оборудовать зал, подать еду и рассадить гостей. Отмечается, что столовые сервизы должны быть фарфоровыми, столы и стулья оформлены в едином стиле, а при необходимости их нужно украсить цветочными композициями.
Окончательное меню будут согласовывать перед мероприятиями, но среди общих наименований есть жульен из креветок, бананы в шоколаде, бутерброды с икрой и шашлычки из курицы и сёмги.
Количество гостей не уточняется, но сумма контракта определена — 150 тысяч рублей.
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