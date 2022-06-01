Места двух Алтаев попали на открытки «Почты России»
Карточки можно приобрести в почтовых отделениях
1 июня 2022, 11:30, Никита Черников
Фото: «Почта России»
Алтайский край и Республика Алтай попали на открытки «Почты России», сообщили в пресс-службе почтового оператора.
Новый выпуск лимитированной серии посвящён знаковым местам 20 регионов — по пять достопримечательностей на каждый.
В Алтайском крае это реки Катунь и Барнаулка, озёра Бурсоль и Светлое, Алтайское Холмогорье, а в Республике Алтай — Курайская степь, долина реки Чулышман, Телецкое озеро и граница с Монголией.
Кроме того, летняя серия включает в себя Чуйский тракт, которому в этом году исполнилось 100 лет.
Тираж каждого варианта составляет 1000 экземпляров. Приобрести карточки можно в почтовых отделениях регионов по 44 рубля за штуку.
Ранее amic.ru рассказал историю Чуйского тракта.
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