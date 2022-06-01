Места двух Алтаев попали на открытки «Почты России»

Фото: «Почта России»

Алтайский край и Республика Алтай попали на открытки «Почты России», сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Новый выпуск лимитированной серии посвящён знаковым местам 20 регионов — по пять достопримечательностей на каждый.

В Алтайском крае это реки Катунь и Барнаулка, озёра Бурсоль и Светлое, Алтайское Холмогорье, а в Республике Алтай — Курайская степь, долина реки Чулышман, Телецкое озеро и граница с Монголией.

Кроме того, летняя серия включает в себя Чуйский тракт, которому в этом году исполнилось 100 лет.

Тираж каждого варианта составляет 1000 экземпляров. Приобрести карточки можно в почтовых отделениях регионов по 44 рубля за штуку.

Ранее amic.ru рассказал историю Чуйского тракта.