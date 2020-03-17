Места, провести карантин в которых было бы раем

Коронавирус продолжает бушевать в мире и, возможно, достиг своего пика. Людей массово отправляют на карантин, переводят на удаленную работу, вводят штрафы и даже тюремные сроки за нарушение режима. Для кого-то наконец-то появился шанс устроить себе каникулы дома, а для кого-то, например для итальянцев, сидеть дома невыносимо скучно.

Но с таким видом из окна, как в нашей фотоподборке, пережить карантин одно удовольствие.