Местами гололедица. О погоде в Алтайском крае 29 октября

От 0 до +5 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае днём 29 октября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков, но утром местами ожидается гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.