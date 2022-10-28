Местами гололедица. О погоде в Алтайском крае 29 октября
Днём ожидается юго-западный ветер с порывами до 13 м/c
29 октября 2022, 06:02
От 0 до +5 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае днём 29 октября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков, но утром местами ожидается гололедица.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле от +1 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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