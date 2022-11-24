Местами придется постоять. Утренние пробки в Барнауле достигли семи баллов

Самый продолжительный затор растянулся по Змеиногорскому тракту по направлению в центр города

24 ноября 2022, 08:57, Илья Звягинцев

Семибалльные заторы сковали улицы Барнаула. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Большинство заторов, как и положено утру, сформировалось по направлению в сторону центра.

Отдельные участки стоят на улице Попова, шоссе Ленточный бор, улицах Кутузова и Власихинской.

Сложная дорожная обстановка складывается на пересечении улицы Малахова с Павловским трактом, по которому растянулась вереница машин.

Самая длинная пробка собралась на Змеиногорском тракте.

Также сложная обстановка складывается на проспекте Строителей и улице Советской Армии.

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