Местами придется постоять. Утренние пробки в Барнауле достигли семи баллов

Семибалльные заторы сковали улицы Барнаула. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Большинство заторов, как и положено утру, сформировалось по направлению в сторону центра.

Отдельные участки стоят на улице Попова, шоссе Ленточный бор, улицах Кутузова и Власихинской.

Сложная дорожная обстановка складывается на пересечении улицы Малахова с Павловским трактом, по которому растянулась вереница машин.

Самая длинная пробка собралась на Змеиногорском тракте.

Также сложная обстановка складывается на проспекте Строителей и улице Советской Армии.