Местами затруднительно. О ситуации на дорогах Барнаула утром 16 декабря

Интенсивность заторов на дорогах Барнаула утром 16 декабря составляет шесть баллов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Самый интенсивный затор собрался на улице Советской Армии по направлению к проспекту Строителей.

Также длинная пробка образовалась на Павловском тракте в сторону центра.

На отдельных участках затруднено движение по шоссе Ленточный бор, улице Фурманова, а также на пересечении улицы Северо-Западной с проспектами Ленина и Калинина.

Местами локальные заторы собираются на небольших участках дорог в центре города.