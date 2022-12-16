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Местами затруднительно. О ситуации на дорогах Барнаула утром 16 декабря

Сильных пробок в городе нет, но местами возникают заторы

16 декабря 2022, 09:21, Илья Звягинцев

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Фото: "Яндекс. Пробки"

Интенсивность заторов на дорогах Барнаула утром 16 декабря составляет шесть баллов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Самый интенсивный затор собрался на улице Советской Армии по направлению к проспекту Строителей.

Также длинная пробка образовалась на Павловском тракте в сторону центра.

На отдельных участках затруднено движение по шоссе Ленточный бор, улице Фурманова, а также на пересечении улицы Северо-Западной с проспектами Ленина и Калинина.

Местами локальные заторы собираются на небольших участках дорог в центре города.

Комментарии 1

  • ."..на пересечении улицы Советской Армии с проспектами Ленина и Калинина". А где ул. Советской Армии пересекается проспектами Ленина и Калинина???
    16 декабря, Гость   Ответить
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