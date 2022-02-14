Метель и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 15 февраля
Синоптики предупреждают жителей региона о серьёзной непогоде, которая задержится на территории края на сутки
15 февраля 2022, 02:05
15 февраля в Алтайском крае ожидается метель, сильный ветер и гололёд. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В регионе температура воздуха составит -2…-7 градусов. Временами снег, в предгорьях местами сильный снег, метели. На дорогах гололедица, возможны снежные заносы.
Ветер южный, 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.
В Барнауле термометры покажут -2…-4 градуса. Снег, метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Ветер южный, 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.
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