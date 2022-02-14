Метель и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 15 февраля

15 февраля в Алтайском крае ожидается метель, сильный ветер и гололёд. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха составит -2…-7 градусов. Временами снег, в предгорьях местами сильный снег, метели. На дорогах гололедица, возможны снежные заносы.

Ветер южный, 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -2…-4 градуса. Снег, метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер южный, 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.