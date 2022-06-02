Метеорологи рассказали, каким будет предстоящее лето в России

Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали о том, что предстоящее лето в России будет «медовым». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптиков, лето «воздаст» россиянам за прохладную весну, которая оказалась примерно на три градуса холоднее нормы.

«Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным — не более 0,5-1 градуса — её превышением», — прогнозируют специалисты.

Ранее начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов регионального Гидрометцентра Светлана Тарасова рассказала о том, что в ближайшие дни жителей Алтайского края ждут заморозки.