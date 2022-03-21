METRO переместило сахар в своем онлайн-магазине в категорию «18+»

В онлайн-магазине ретейлера METRO сахар попал в категорию «18+». Теперь при поиске продукта на сайте у пользователей запрашивает подтверждение того, что они достигли совершеннолетия.

С чем именно связана подобная «ошибка», пока неизвестно.

Напомним, что после начала введения антироссийских санкций во многих городах страны сложился ажиотажный спрос на сахар. В результате товар начал исчезать с полок магазинов из-за людей, которые сметали поставки, а цены на продукт — расти.

В УФАС по Алтайскому краю отмечали, что в действительности перебоев с поставками сахара в магазины нет. Как сообщили в правительстве Алтайского края 21 марта, в регионе дефицита нет — все торговые сети обеспечены запасом товара, а Черёмновский сахарный завод продолжает ежедневные отгрузки.