Международные казачьи игры пройдут в Алтайском крае

27 августа в селе Павловск Алтайского края состоятся V Международные открытые традиционные казачьи игры «Шермиции на сибирской земле», сообщили в правительстве региона.

«Шермиции — это традиционные казачьи воинские состязания на силу, ловкость, умелое владение воинскими боевыми искусствами», — объяснили в пресс-службе администрации.

В соревнованиях поучаствуют 12 команд из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Тюменской и Новосибирской областей, а также республик Алтай и Казахстан.

Участники смогут получить призы в личном зачете по таким дисциплинам, как рубка шашкой одиночных предметов в пешем строю, фланкировка, борьба, стрельба и метание ножей. В рамках мероприятия также пройдут творческие выставки, мастер-классы по традиционной казачьей культуре, выступят творческие коллективы.

Фото: vk.com/altaikozaki