Microsoft объявила о значительном сокращении деятельности в России
Решение коснется порядка 400 сотрудников компании, которые
8 июня 2022, 19:59
Microsoft значительно сократит операции в России из-за «изменения экономического прогноза и негативного воздействия на бизнес». Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно из рассылки корпорации.
«Мы продолжим выполнять существующие обязательства по контрактам с российскими клиентами, но приостановка новых продаж остается в силе», — подчеркивается в электронном письме.
Всего решение затронет порядка 400 сотрудников Microsoft, которым пообещали оказать поддержку в «это сложное время».
Напомним, что в начале марта компания объявила о приостановке продаж своей продукции в РФ из-за начала военной спецоперации на Украине. В компании отметили, что
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