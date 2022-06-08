Microsoft объявила о значительном сокращении деятельности в России

Microsoft значительно сократит операции в России из-за «изменения экономического прогноза и негативного воздействия на бизнес». Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно из рассылки корпорации.

«Мы продолжим выполнять существующие обязательства по контрактам с российскими клиентами, но приостановка новых продаж остается в силе», — подчеркивается в электронном письме.

Всего решение затронет порядка 400 сотрудников Microsoft, которым пообещали оказать поддержку в «это сложное время».

Напомним, что в начале марта компания объявила о приостановке продаж своей продукции в РФ из-за начала военной спецоперации на Украине. В компании отметили, что