МИД РФ открыл на своем сайте рубрику с подборкой ложных новостей о России

На сайте российского МИД открылась рубрика, где будут размещаться примеры "фейковых" публикаций о России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

Она уточнила, что рубрику запускают в среду, 22 февраля. "На официальном сайте МИД РФ будет открыта специальная рубрика, которая будет демонстрировать примеры материалов и публикаций, которые тиражируют недостоверную информацию о России", - приводит агентство слова Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ с сожалением отметила, что данная рубрика будет регулярно пополняться, подчеркнув, что в разделе не будут публиквать все материалы. По словам Захаровой, главная задача рубрики - "показать тенденцию, основные тренды в публикации фейковых новостей (о России), сделать все возможное, чтобы остановить их тиражирование".

Также она отметила, что российское внешнеполитическое ведомство готово работать с журналистами, чьи публикации будут размещены в разделе. Она призвала зарубежных корреспондентов, у которых будут предложения по ведению рубрики или факты в подкрепление своей информации, направлять в МИД дополнительные материалы, приходить, писать и звонить. В таком случае ведомство будет разбираться с информацией, а затем, возможно, будет изымать публикации их ресурсов.

Подборки фейковых новостей находятся в разделе "Пресс-служба", откуда далее надо перейти в рубрику "Публикации и опровержения", а затем - в "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России".

"Рен-ТВ" добавляет, что сейчас в разделе размещены четыре материала The Telegraph, The New York Times, агентства Bloomberg и телекомпании NBC. Они посвящены вмешательству российских хакеров в избирательную кампанию во Франции, возвращению Сноудена властями США, а также размещению ракетных комплексов РФ с нарушениями соглашения с США.