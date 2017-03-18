МИД РФ подарил крымчанам песню в годовщину воссоединения с РФ

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Российское внешнеполитическое ведомство поздравило жителей Крымского полуострова с трехлетием воссоединения с РФ, подарив им песню, которую написал сотрудник министерства. Об этом сообщает "Интерфакс".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что песню, которая получила название "Севастополь - знамя", написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил ее Владимир Куклин, добавила Захарова.

По ее словам, каждое слово и аккорд композиции "несут заряд той фантастической атмосферы великого свершения, которую мы переживали вместе с вами в марте 2014 года".

Она поблагодарила жителей республики за веру в Россию "даже тогда, когда мы, россияне, этой веры почти не имели", и за то, что крымчане "не предали нашу с вами страну, нашу с вами историю".

Агентство уточняет, что Василий Харитонов является сыном Владимира Харитонова, автора слов песни "День Победы". По словам Захаровой, он самостоятельно пишет музыку и стихи, а также написал известную песню "Армения моя" совместно с Анатолием Днепровым.