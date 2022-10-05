МИД России назвал условие для военного столкновения с НАТО

Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов предупредил, что поставки США вооружений Киеву приближают ситуацию к прямому военному столкновению России и НАТО. Как сообщает ТАСС, он отметил, что США накачивают Украину вооружениями, ей предоставляют разведданные, а также обеспечивают прямое участие наёмников в конфликте.

Воронцов подчеркнул, что подобная тактика не только затягивает конфликт и ведёт к новым жертвам, «но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО».

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Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.