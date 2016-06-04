Михаил Ходорковский уверен, что вернется в Россию
Пока Ходорковский не думает о том, какой пост занять
4 июня 2016, 08:15
Фото: Ura.ru
Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что убежден в своем возвращении в Россию, однако, когда это произойдет, он не уточнил.Об этом пишет Regnum.ru.
"Я не только не исключаю, я абсолютно убежден, что вернусь в Россию", — сказал он в интервью Euronews.
Отметим,что Ходорковский не уточнил какой пост может занять. Сейчас это его "волнует мало".
По словам, экс-главы ЮКОСа, он видит своей задачей в "сформировать команду, которая сможет провести необходимые реформы в переходный период для того, чтобы провести первые честные выборы"..
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