Михаил Ходорковский уверен, что вернется в Россию

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Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что убежден в своем возвращении в Россию, однако, когда это произойдет, он не уточнил.Об этом пишет Regnum.ru.

"Я не только не исключаю, я абсолютно убежден, что вернусь в Россию", — сказал он в интервью Euronews.

Отметим,что Ходорковский не уточнил какой пост может занять. Сейчас это его "волнует мало".

По словам, экс-главы ЮКОСа, он видит своей задачей в "сформировать команду, которая сможет провести необходимые реформы в переходный период для того, чтобы провести первые честные выборы"..