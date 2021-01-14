Михаил Мишустин заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом
По словам премьер-министра, дальше ситуация будет улучшаться
14 января 2021, 17:31, Никита Иванников
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом. Дальше ситуация будет только улучшаться.
"Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни", – цитирует премьера РИА Новости.
По словам Мишустина, после формирования общего иммунитета ситуация в экономике также начнет улучшаться.
Как уже сообщал amic.ru, по данным на 14 января, в России коронавирус с начала пандемии в стране выявили у 3 495 816 человек. Скончались за все время 63 940 россиян с ковидом.
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