Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

9 ноября прошла церемония прощания с писателем-сатириком Михаилом Жванецким. Процедуру проводили в закрытом формате.

Проститься с Михаилом Михайловичем пришли министр культуры России Ольга Любимова, Леонид Ярмольник, Евгений Маргулис, Александр Розенбаум, Клара Новикова, Евгений Гришковец и другие.

"Мы много лет знакомы, много лет были рядом, у нас был театр миниатюр, где вначале были Витя Ильченко, Рома Карцев, Михаил Михайлович. Потом не стало Вити, потом не стало Романа Андреевича, теперь – и Михаила Михайловича. Потрясающий, фантастический, гениальный – никто сегодня так не умеет слушать, никто сегодня так не выразит <...> мысль, как Михаил Михайлович", – цитирует Клару Новикову ТАСС.

Напомним, что о смерти сатирика стало известно 6 ноября. Он скончался в возрасте 86 лет. Каким был Михаил Жванецкий – смотрите в нашей фотогалерее.