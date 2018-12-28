Милашки с пузырями: великолепное сочетание девушек с жвачками

Фото из открытых источников

Жевательная резинка была запатентована 149 лет назад – 28 декабря 1869 года – американцем Уильямом Семплом. Произошло это в штате Огайо.

С тех пор жевательная резинка из кондитерской диковинки стала обыденностью жизни. В связи с годовщиной события, предшествующего жевательному буму на планете, портал Amic.ru публикует фотоподборку милых девушек, глядя на которых можно утверждать, что жевательная резинка стала и модным аксессуаром.

Материал был впервые опубликован на Amic.ru 28 декабря 2016 года.