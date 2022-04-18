Миллиардер Олег Дерипаска предложил провести новую пенсионную реформу

Россия нуждается в новой пенсионной реформе. Об этом заявил Олег Дерипаска журналистам «Эксперта».

По словам бизнесмена, нужно так изменить пенсионную систему, чтобы для лиц старше 45 лет был такой источник пенсионных платежей, который бы не зависел от бюджета страны. Для тех, кто младше 45 лет, миллиардер призвал создать накопительную систему, которая позволила бы граждан накопить на пенсию самостоятельно.

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«У нас же есть эти активы — „Газпром“, „Роснефть“, все остальные государственные компании. Во-первых, их, скорее всего, нужно как-то реструктурировать, потому что вот эти монстры, они жили прекрасно, когда был свободный доступ на рынок. Сейчас пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной компании гораздо лучше. И собственником этой компании, скорее всего, должен стать Пенсионный фонд, и, соответственно, должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт, и мы платили», — заявил Дерипаска.

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Ранее бизнесмен предлагал сократить в два раза число госслужащих. Кроме того, он призывал российские власти оказывать финансовую поддержку не крупным банковским организациям, а сделать упор на более мелких участниках рынка.

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Пенсионная реформа в России началась в 2018 году. Она предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для женщин с 55 до 60 лет, а для мужчин с 60 до 65 лет. Повышение пенсионного возраста вызвало бурные дискуссии в российском обществе. Ряд политических сил предлагали отменить эту реформу.