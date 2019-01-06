Милонов предложил ввести допвыплаты для россиян в районах без детсадов

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Депутат Думы Виталий Милонов предложил российскому премьеру Дмитрию Медведеву учредить дополнительные соцвыплаты для семей, которые живут в районах без достаточного количества детсадов. Об этом пишет издание "Прайм", ссылаясь на РИА Новости.

"Прошу вас рассмотреть возможность рассмотреть вопрос об учреждении дополнительной социальной доплаты для семей, проживающих в районах без достаточной обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и не имеющих никаких иных альтернатив для устройства своих детей в группы дневного пребывания", - написал парламентарий в письме главе правительства, добавив, что это мера "окажет благотворное социальное воздействие и пойдет на пользу демографическому положению" России.

Политик объяснил, что в последнее время наблюдается бум жилищного строительства в ряде крупных городов - Москве, Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и иных. В результате развиваются городские окраины, но вместе с этим наблюдаются серьезные проблемы с обеспечением населения социальной инфраструктурой.

"Не секрет, что основными приобретателями недорогого жилья на городских окраинах становятся молодые семьи, имеющие или планирующие рождение ребенка. Для таких категорий населения наличие поблизости поликлиники, школы или детского сада является ключевым моментом. К сожалению, новые жилые районы не могут похвастаться обеспеченностью такими учреждениями — люди вынуждены находить компромиссы и искать разного рода возможности для преодоления таких трудностей", — добавил депутат.

При этом он отметил, что в случае с медобслуживанием "люди готовы терпеть временные неудобства", но отсутствие детсадов создают для молодых семей "реальные трудности".